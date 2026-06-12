元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーがトレーニングの様子を公開した。１２日までに自身のＳＮＳを更新した中川アナは、インスタグラムに「ＲｅａｄｙｆｏｒＦＩＦＡＷｏｒｌｄＣｕｐ２０２６！！！サッカーＷ杯開幕に向けて気持ちも身体も高まってます楽しみだーーーっ＃ｗｏｒｌｄｃｕｐ２０２６ ＃ＦＩＦＡ ＃パーソナルトレーニング ＃ｔｒａｉｎｉｎｇ ＃アウェイユニ」とつづると、日本のアウェーユ