◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）開幕戦が行われ、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコが同６０位の南アフリカを２―０で下して白星発進した。会場は大盛り上がりだったが、開幕戦では史上最多となる３枚のレッドカードが飛び交う波乱の幕開けとなった。不名誉な大会退場１号となったのは南アフリカＭＦシトレだった。後半４分、ＤＦラインの裏に抜け出