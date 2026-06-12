ラー油は餃子やラーメンのたれ以外に使い道が思い浮かばず、気づけば賞味期限が迫っていた…なんてことはありませんか？ですが、ラー油は炒め物や和え物に大活躍する優秀な調味料なんです！今回は自宅にある食材でパパッと作れる、ラー油消費レシピを4品ご紹介します。 ▼ピリ辛でご飯がすすむ「厚揚げと豆苗の炒め物」 厚揚げと豆苗という買いやすい食材を合わせた、ラー油香るピリ辛炒めです。フライパンひとつで手早く仕上が