１１日、開会式の会場。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）【新華社メキシコ市6月12日】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米大会の開会式が現地時間11日、メキシコのメキシコシティー競技場で行われた。１１日、開会式でパフォーマンスを披露する出演者。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、ワールドカップトロフィーのそばに立つ国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のインファンティーノ会長。（メキシコ市＝新華社記者