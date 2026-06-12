日向坂46三期生・上村ひなの、高橋未来虹（※高＝はしご高）、森本茉莉、山口陽世が15日発売の『EX大衆』7月合併号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。【写真】日向坂46三期生がおそろいのTシャツで「3」ポーズ8月5日のZepp Osaka Baysideを皮切りに全7公演の東名阪ツアーを控える日向坂46三期生。大好評だった『EX大衆』2024年10月号以来となる日向坂46 三期生特集号。内容やページ数の大幅アップだけでなく、表紙も裏表紙も