出産直後の入院中、体も心もギリギリの状態のときに、夫がマッチングアプリを使っていた--。「まさかうちの夫が」と思いながらも、似た話を耳にしたことがある方は少なくないはずです。信じていた相手の行動が、もっとも無防備な瞬間に露わになった体験談をウーマンエキサイトからご紹介します。田中さゆりさん（34歳・仮名）は--産後3日目、面会を終えた夫がスマホを忘れて帰りました。充電しておこうとテーブルから手に取った瞬