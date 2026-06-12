テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9:00）が、きょう12日に放送される。7組の出演者、披露楽曲が発表された。【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者今回は、なにわ男子とAぇ! groupが関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの「ズッコケ男道」、KinKi Kidsの「フラワー」をパフォーマンスする。マイケル・ジャクソンを愛するアーティストによるSPカバーメドレーも。Ayum