タレントの若槻千夏が12日、都内で行われた『CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event』記者発表会に登壇。共に登壇した超特急のリョウガとユーキの“50秒タイムアタック”をジャッジした。【写真】メロいの擬人化！シチズンポーズを披露するリョウガ＆ユーキシチズンは今年、アナログ式光発電の腕時計「エコ・ドライブ」を発売して50周年を迎える。リョウガとユーキは「エコ・ドライブ」の技術を学ぶ「エコ・ドライ部」とし