【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 6月5日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが会心の包丁技を披露した。 ©ABCテレビ 金曜日は、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピに、DAIGOがひとりでチャレンジする「ボクでもできる！金曜日」。この