吉本新喜劇GM（ゼネラルマネージャー）の間寛平（76）が12日、都内で行われた『寛平GMプロデュース公演新喜劇出前ツアー2026』埼玉公演の記者会見に出席。元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため76歳で死去したことを受け、追悼コメントを寄せた。【写真】「新喜劇出前ツアー2026」ポスターをうれしそうに持つ間寛平＆野崎塁ガッツさんの訃報について「同い年なんですよ。だからめっちゃショック受けまし