【FRIDAY 6⽉26⽇・7⽉3⽇合併号】 6月12日 発売 価格：780円 【拡大画像へ】 講談社は「FRIDAY 6⽉26⽇・7⽉3⽇合併号」を6月12日に発売した。価格は780円。 表紙と巻頭グラビアは、髙野真央さん。7月29日に発売予定の1st写真集より先行スペシャルカットをスペシャルカットを独占先⾏公開する。特別付録として