■これまでのあらすじ仕事とワンオペ育児に手いっぱいの妻は義母の手助けに感謝していた。しかし、義母が自然派セミナーに通いだしたことで雲行きが怪しくなる。息子のくしゃみを食生活のせいだと決めつけ、息子は「あまいものたべたからびょうきになったの？」と言い出して…。お義母さんは「ネットの情報なんて信じちゃダメ」といいますが、それじゃあ、お義母さんが持ち込む極端な情報はどこから来ているものなんでしょうか？自