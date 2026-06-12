女優木村多江（55）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。親友の登場に笑顔がはじけた。おしとやかで静かな印象や、かつては「幸薄い」という失礼なイメージまでついていた木村。この日は仲良しの女優・坂井真紀がVTR出演し、木村について「信念を貫くロックな人」と表現した。「できるかできないかじゃなく、やるかやらないかでで生きてると思う。ほんとにそういう強さがある」と称え、「多江ちゃんは