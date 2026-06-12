名古屋市は金利の上昇を受けて、パロマ瑞穂スタジアムの整備などの費用をおよそ20億円増やす補正予算案を発表しました。名古屋市によりますと、パロマ瑞穂スタジアム周辺の整備や運営の費用は2040年度までの分割払いで、契約時(2021年)0.029％だった金利が、引き渡し時点で2.173％まで上昇したため、契約により支払いの総額がおよそ19億7千万円増えることになりました。当初およそ546億円としていた事業費は、資材費の高騰な