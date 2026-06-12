茂木正官房長官秘書官木原稔官房長官は12日の衆院内閣委員会で、茂木正官房長官秘書官が経済産業省の職員当時、1人分の料金で知人女性とホテルに宿泊していたと明らかにした。ホテル自室に計5回招き入れたとも説明。月刊誌が不正出張を繰り返したと報じていた。茂木氏は取材を受けて、追加料金を私費で支払った。木原氏は「精算は適正に終了した」と語った。処分の是非については「情報を確認し、人事上の対応の必要性を判断す