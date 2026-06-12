声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」が、９周年という節目を越え、新たなステージへと力強く羽ばたいている。そんな中、グループにユニークな風を吹き込んでいるのが勝野里奈。明るいキャラクターの裏には、ファンとの温かい絆と、アイドル活動への真摯な思いがあった。（「推し面」取材班）「今のピュアモンは、SNSを中心に時代に合わせた広まり方をしているなと感じます」。勝野はそう分析する。新体制になってか