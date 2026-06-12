愛知県幸田町の「あじさい寺」として親しまれる寺で、色とりどりの花が見ごろを迎えています。参道の両側に鮮やかに咲き誇るアジサイ。幸田町の本光寺は、境内などにおよそ30品種1万株のアジサイが植えられ、地元ではあじさい寺の愛称で親しまれています。今年の開花は、例年より1週間ほど早いものの、見ごろは今月下旬まで続くということです。