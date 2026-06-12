「パイロットをしている」と嘘をつき、結婚資金の名目で女性から現金を騙し取った疑いで男が逮捕されました。無職の芳沢克哲容疑者は、30代の女性から結婚式場の手付金や住宅購入の頭金などの名目で、あわせて140万円を騙し取った疑いが持たれています。芳沢容疑者は、マッチングアプリで出会った女性に「パイロットをしている」と職業を偽り、操縦士が使うフライトケースなどを見せ信じ込ませていたということです。芳沢容疑者は