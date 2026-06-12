【福本ワールドZAWAZAWA FES】 開催期間：6月12日～7月12日 竹書房は、「福本ワールドZAWAZAWA FES」を6月12日より「竹書房STORE」及び「eeoStore池袋本店」にて開催する。期間は7月12日まで。 期間中、「竹書房STORE」では6月17日より開催される麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」アカギ復刻コラボを記念した、初の「アカギ×雀魂」コラボグッズの予約受注販売が行なわ