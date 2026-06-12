櫻坂46のメンバーが人気芸人とオリジナルコントに挑戦したり、さまざまな企画に体当たりでチャレンジするバラエティ番組『サクラミーツ』。同番組のイベント第4弾の開催が決定した。今回の舞台は、東京・有明に今年誕生した新ホール「SGCホール有明」。前会場の2倍のキャパシティを誇る3,600人が収容可能な会場で、昼・夜2公演が開催される。新レギュラーメンバーが加わり5人体制となってから初めてのイベントということもあり、現