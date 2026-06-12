モンスターハンターなど人気ゲームの世界を体感できる「大カプコン展」。6月11日、来場者が2万人を突破しました。2万人目となったアメリカから訪れた夫妻に記念品が贈られました。大カプコン展は新潟市中央区の万代島美術館で6月21日まで開かれています。