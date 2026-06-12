雪のため閉鎖されていた「白山白川郷ホワイトロード」が、6月12日から全線開通しました。 【写真を見る】残雪と新緑の景色を楽しみながらドライブ ｢白山白川郷ホワイトロード｣全線開通 岐阜･白川村と石川･白山市を結ぶ 岐阜県白川村で行われた式典では、シーズン中の安全を祈願し、テープカットで全線開通を祝いました。 「毎年、山野草を見るのを楽しみに来る」 「白山白川郷ホワイトロード」