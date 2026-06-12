SixTONESの松村北斗が主演を務める7月期の日本テレビ系土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』の追加キャストとして、久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次の出演が発表された。 参考：久保史緒里、乃木坂46としての使命と後輩への思い「こんなにワクワクしている年も珍しい」 本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、