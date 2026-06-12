NHK連続テレビ小説『風、薫る』第11週「凪にそよぐ」第55話では、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち見習生に梅岡看護婦養成所の閉所が告げられる。 参考：上坂樹里はNHKドラマで輝く俳優だ吉田恵里香作品など『風、薫る』に至るまでの歩み 院長の多田（筒井道隆）は帝都医科大附属病院への看護科新設計画を進めていた。多田の机に置かれた計画書をバーンズ（エマ・ハワード）が見つけたことでそのことが発