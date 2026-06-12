DMMが運営する総合動画配信サービス「DMM TV」は、6月12日よりオリジナルバラエティー『オードリー若林 in アップデートストライキ～時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音～』の独占配信を開始。あわせて、最終話のシークレットゲストとして山里亮太（南海キャンディーズ）の出演が発表された。 （関連：【画像あり】ドラマ化もされた「たりないふたり」の2