2027年4月より放送開始予定のTVアニメ『カグラバチ』の主人公・六平千鉱のキャラクタービジュアルとキャラクターPVが公開された。 参考：木村太飛×内田真礼×木村良平×石川界人、演技の裏話を語り合う「本当に体当たりって感じ」 本作は、外薗健による同名マンガを原作とするネオジャパニーズ刀アクション。原作は連載開始直後から日本のみならず世界中で注目を集め、コミックスの累計発行部数は400万