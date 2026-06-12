6月12日、佐賀バルーナーズは、デリック・マイケル・ザビエロと2026－27シーズンの新規選手契約に基本合意したことを発表した。ザビエロは佐賀にとってクラブ初のアジア特別枠選手となり、自身にとっても初のプロ契約となる。 インドネシア・ジャカルタ出身で現在23歳のザビエロは、208センチ107キロのパワーフォワード兼センター。アメリカのロングビーチ州立大学でプレ