バカルディによる音楽プロジェクト『BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所』の、2026年コラボレーション楽曲「Tropical Paradise (3am girls) feat.f5ve, 詩羽」が、本日6月12日に配信リリースされた。 （関連：CIRRAとf5veが切り拓くLDHガールズグループの新たな未来E-girlsからGirls²、iScreamへ……受け継がれたDNAも辿る） 本作では、f5ve、詩羽（水曜日のカンパネラ）が参加し、BloodPo