JUICYJUICYが、4thデジタルシングル「MIDSUMMER」を本日6月12日に配信リリースした。 （関連：櫻坂46はなぜフェスに求められるのか国立公演を経た熱量、『ロッキン』出演決定で考えるライブの強さ） 本楽曲は、4月に配信された「Dive Into The World」に続く、夏曲連続リリース第2弾。甘く切ないメロディに、感情の揺れを映し出すラップパートを織り交ぜ、沖縄の海辺で過ごす夏の記憶や、素直になれない