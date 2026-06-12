きゃりーぱみゅぱみゅが、「キミに100パーセント - From THE FIRST TAKE」を本日6月12日に配信リリースした。 （関連：きゃりーぱみゅぱみゅは全てを糧に表現を続けるポップとリアリティの共存、無二の世界を届けた出産後初ワンマン） 本作は、5月29日に公開されたきゃりーぱみゅぱみゅ初出演となる『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンス音源。映像は公開から10日でYouTube再生数350