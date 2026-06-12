１２日前引けの日経平均株価は前日比２２２５円６８銭高の６万６４４２円９５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１５億１５１万株、売買代金概算は７兆７２５億円。値上がり銘柄数は９２７、値下がり銘柄数は５９２、変わらずは４４銘柄だった。 日経平均株価は大幅高。前日の米株式市場は、ＮＹダウは９２９ドル高と急反発。米国とイランの戦闘終結への期待で原油価格が下落するなか、ハイテク株などが買われナスダック