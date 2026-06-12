コインマジックを成功させた猫ちゃん（⇒次へ）【画像を見る】天才マジシャン猫の誕生！？猫ちゃんにコインマジックをさせてみると…甘えん坊でおっとり天然な猫ちゃん、レオくん。レオくんのある“挑戦”の様子を収めたInstagram投稿が4.9万いいねを記録し話題となっています。その挑戦とは、100円玉を使ったマジック。投稿主さんのお手本をじっと見つめ、真似しようとする姿に「理解しているときの顔可愛すぎ！」「100円玉になり