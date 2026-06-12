銀一株式会社は、WANDRD（ワンダード）のスリングバッグ「ローグ スリング」の新色「アタカマクレー」を6月19日（金）に発売する。 「ローグ スリング（ROGUE SLING）」は、カメラ機材やアクセサリー、身の回りの小物を収納できるカメラバッグ。登場時、ノートPCを収納できるスリングバッグとしても話題になった。 現在は2025年秋にアップデートされた「V2」モデルが現行品。バ