ワンパンで本格クリーミーパスタが完成！「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」【画像を見る】ワンパンで完結！身近にある食材でコクうま＆クリーミー「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」一見、むずかしそうなクリーム系パスタも、フライパン1つで驚くほどコク深く仕上がります。身近な材料でサッと作れる手軽さは、休日のランチや急なおもてなしにもぴったり。野菜の彩りで食卓も華やぐ、とっておきのレシピをご紹介します