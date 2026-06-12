きょう12日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、石田靖探偵が「唯一の話し相手はリラックマ」を調査する。【動画】唯一の話し相手・リラックマに新たな友達が…12日放送『ナイトスクープ』依頼者の北海道の男性（42）は「今年43歳になるオジサンだが、リラックマが大好きだ」という。あのフォルムはもちろん、全てがたまらなく可愛くて、グッズやぬいぐるみを20年以上収集し