「今日も雨か……」。湿度が高まり、雨も降りやすい季節は、天候次第で気分も服装も左右されがち。場所によって暑すぎたり寒すぎたり、せっかくセットしたヘアスタイルも崩れやすかったりと、自分のペースを維持しづらい時期です。そんな時にこそ頼りになるのが、着心地とマジメ感を両立できる、大人のための通勤コーディネート。ジメジメする季節は、トップスこそ着心地のいい素材を選びたいもの。リネン素材のため通気性がよく、