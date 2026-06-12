遠藤航の離脱が発表された６月11日（現地時間12日）、ミックスゾーンに姿を見せた長友佑都の表情は重かった。前日までの穏やかな雰囲気とは明らかに違う。遠藤航の離脱を受けた無念さが、その言葉の端々から滲んでいた。「ショック。残念で無念ですね。すぐには心の整理がつかない。本当に残念で、頑張ってきた航の気持ちを思うと辛かったですね」遠藤は「代えの効かない存在」だった。「選手としての能力ももちろん、パーソナ