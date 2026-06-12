現地６月11日、北中米ワールドカップが開幕。南アフリカ代表はメキシコ代表と対戦して、０−２で敗れた。大アウェーのなか、南アフリカは序盤から相手に主導権を握られると、開始９分に自陣でのミスから先制点を献上する。後半に入って49分にヤヤ・シトレがレッドカードを受けて退場になると、67分にラウール・ヒメネスに追加点を奪われる。さらに83分にはテンバ・ズワネが退場。最後までゴールを奪えなかった。 この