7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』大ヒットを記念して、これまでメインキャスト陣が登壇した舞台あいさつでのトークと、映画本編の印象的なシーン、そして撮影の舞台裏を捉えたメイキング映像をミックスした『キャストが語る！山口くんの魅力大解剖スペシャル動画』が公開された。該当する本編や貴重なメイキング風景が次々とはさみ込まれる、見応え抜群の特別構成に仕上がってい