【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペット公式インタビュアーに就任した。 ■中島健人がレッドカーペットに登場するアーティストたちに直撃インタビュー 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。 NH