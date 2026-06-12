俳優・町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）に出演するキャスト32人が、全員一斉にクランクアップを迎え、あす13日の最終回を前に、町田＆松本穂香らキャスト陣が思いを語った。【写真】花束を持って…号泣のランクアップの模様本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクール『ユカナイ』を舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキは「楽し