【その他の画像・動画等を元記事で観る】 マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日全国公開）より、幼少期のマイケル・ジャクソンを演じたジュリアーノ・ヴァルディの特別インタビュー映像が公開された。 ■「マイケル本人になった気分だった」 伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が本日6月12日より全国公開中。日本公開