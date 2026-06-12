【その他の画像・動画等を元記事で観る】 きゃりーぱみゅぱみゅが、6月12日に「キミに100パーセント ― From THE FIRST TAKE」を配信リリース。本作は、5月29日に公開されたきゃりーぱみゅぱみゅ初出演となる『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンス音源となり、公開直後から大きな反響を呼び、このたび音源化が実現した。 ■世代を超えて愛される代表曲を一発撮りで披露 「キミに100パ