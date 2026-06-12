【写真】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』場面写真（全2枚）／福田雄一が投稿した目黒蓮の舞台裏ショット 他 映画『SAKAMOTO DAYS』の脚本・監督を務める福田雄一が自身のXを更新。目黒蓮（Snow Man）が演じる“スマート坂本”の場面写真を公開し、反響を呼んでいる。 ■福田雄一監督が目黒蓮の場面写真を公開 福田監督は、「さあ！SAKAMOTO DAYS、今日からいよいよ座席数が減ってくると思います」と投稿。 続けて、「出来れ