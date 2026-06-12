3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が11日、自身の公式インスタグラムを更新。バラエティー番組で共演したM!LKの山中柔太朗との“顔面白塗り”2ショットを披露した。【写真あり】小山慶一郎＆山中柔太朗が“顔面蒼白”に？滅ポーズで2ショット11日に放送された日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）では、「NEWS vs M!LKアイドル対決」を実施。「体張り障害物リレー」において小山と山中はアメ玉探しに奮闘した。