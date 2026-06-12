日経225先物は11時30分時点、前日比2120円高の6万6600円（+3.28％）前後で推移。寄り付きは6万6600円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万6390円）を上放れる形で、ギャップアップで始まった。上へのバイアスが強まるなかで、中盤にかけて6万7190円まで買われる場面もみられた。買い一巡後は利益確定に伴うロング解消や短期的なショートが入り、6万5960円まで上げ幅を縮めたが、終盤にかけて再びロング優勢のなかで6万6600