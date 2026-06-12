はてな [東証Ｇ] が6月12日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の最終損益(非連結)は7億1800万円の赤字(前年同期は2億0400万円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の1億0100万円の黒字→7億6700万円の赤字(前期は2億3000万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の最終損益も