アースインフィニティ [東証Ｓ] が6月12日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比6.8％増の6億1100万円に伸び、通期計画の8億円に対する進捗率は76.4％に達し、5年平均（ただし赤字期を除く）の70.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期比85.3％増の1億8900