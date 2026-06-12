12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比2310円高の6万6650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万6442.95円に対しては207.05円高。出来高は4万2188枚となっている。 TOPIX先物期近は3902ポイントと前日比64.5ポイント高、現物終値比8.53ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66650 +231