FIFAワールドカップ2026北中米大会に臨む日本代表に激震が走った。日本サッカー協会は11日（日本時間12日）、主将のMF遠藤航 （リバプール）が、ケガのためチームから離脱すると発表。その後、遠藤は自身のXを通じて日本代表からの引退も表明した。遠藤の離脱を受けて、FW町野修斗（ボルシアMG）が追加招集されることも決まった。 ■自身のXで代表引退も表明 オランダ戦を3日後に控える中、主将の離脱